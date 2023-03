© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non sono in possesso di prove che dimostrino le presunte forniture militari cinesi alla Russia, nel quadro della guerra in Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non abbiamo ancora escluso una simile eventualità, ma al momento non ci sono prove a riguardo”, ha detto. (Was)