© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione di un incontro bilaterale con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Brasilia, lo scorso 30 gennaio, Lula aveva proposto la creazione di un organismo multilaterale che riunisca alcuni Paesi attorno a un tavolo di negoziato per tentare di trovare una soluzione al conflitto in Ucraina, indicando di voler invitare a partecipare Cina, India e Indonesia. (Brb)