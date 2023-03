© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Durante il mio viaggio istituzionale in India, ho voluto recarmi in visita a Raj Ghat per rendere omaggio al Mahatma Gandhi. Un gigante della storia, un patriota, simbolo di non violenza, giustizia, uguaglianza e libertà. Per il suo popolo e per il mondo intero”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.(Rin)