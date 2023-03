Usa: treno deragliato in Ohio, Biden visiterà East Palestine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è intenzionato a recarsi in visita a East Palestine, in Ohio, dove all’inizio di febbraio ha avuto luogo il deragliamento di un treno della Norfolk Southern, causando la prolungata combustione di sostanze chimiche tossiche che si trovavano a bordo del velivolo. Parlando con i giornalisti al termine di un incontro con i democratici al Senato, Biden non ha fornito una eventuale data per la sua visita, affermando però di avere parlato con “ogni singolo funzionario in Ohio, e siamo costantemente in contatto”. (Was)