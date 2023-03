Brasile: Lula firma decreto che istituisce nuovo sostegno al reddito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Bolsa familia garantisce un assegno di 600 real (108 euro) per famiglia, cui si aggiungono 150 real (27 euro) a famiglia per ciascun figlio minore di sei anni e 50 real (9 euro) per i figli minori tra i sette e i 18 anni. Altri 50 real si aggiungono in caso nel nucleo familiare ci siano donne incinte. Per poter accedere al programma una famiglia dovrà avere un reddito mensile pro capite considerato di povertà o estrema povertà di 282 real (50 euro). Una volta ottenuto gli aiuti, per continuare a ricevere l'assegno, le famiglie dovranno impegnarsi a garantire una frequenza scolastica minima del 60 per cento per bambini dai 4 ai 5 anni e del 75 per cento per i minori dai 6 ai 18 anni. Inoltre dovranno impegnarsi a rispettare il calendario delle vaccinazioni per tutta la famiglia e garantire cure prenatali per le donne in gravidanza. (Brb)