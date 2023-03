Stati Uniti: Dombrovkis sente segretaria al Tesoro Yellen, passi avanti su legge anti inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo al Commercio e vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha avuto un colloquio con la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen in merito alla legge per la riduzione dell'inflazione degli Uas (Ira) e sul sostegno all'Ucraina. Lo ha reso noto lo stesso Dombrovskis tramite un messaggio Twitter. "Incontro costruttivo con la segretaria al Tesoro Janet Yellen sull'Inflation Reduction Act. Abbiamo fatto progressi nelle discussioni sulle preoccupazioni dell'Ue in materia di Ira e sulla possibilità di garantire all'Ue uno status privilegiato sulle materie prime. Sull'Ucraina, entrambi vogliamo massimizzare i finanziamenti internazionali, anche attraverso il Fondo monetario internazionale", si legge nel Tweet di Dombrovskis. (Beb)