Brasile-Turchia: ministro Esteri Vieira incontra omologo turco, ribadita solidarietà per terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato l'omologo Turco, Mevlut Cavusoglu, a margine della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi del G20 in corso a Nuova Delhi, in India. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota, in cui evidenzia che il ministro Vieira "ha voluto nuovamente esprimere la solidarietà del popolo brasiliano per il terremoto che ha colpito il Paese il mese scorso". Dal canto suo Cavusoglu ha ringraziato il Brasile per l'invio nel suo Paese di squadre di ricerca e soccorso dei vigili del fuoco e materiale per l'assistenza alle popolazioni colpite.(Brb)