Afghanistan: fonti stampa, leader supremo lancia critiche al governo talebano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader supremo dell'Afghanistan e capo dei talebani, Hibatullah Akhundzada, avrebbe lanciato dure critiche al governo talebano, definendolo un “affarista”. È quanto emerso da un audio di cui è venuto in possesso l’emittente televisiva con sede a Londra “Afghanistan International”, in cui il leader supremo sottolinea che il governo in carica non beneficia “i musulmani, ma soltanto un certo numero di persone”. Tuttavia, non è chiaro a chi sia rivolto il messaggio, presumibilmente rilasciato due settimane fa. Secondo “Afghanistan International”, i mittenti sarebbero funzionari talebani. L’audio, fa notare l’emittente, è stato divulgato in un momento in cui la leadership talebana è oggetto di critiche provenienti da funzionari, inclusi i ministri della Difesa e dell’Interno. A tal proposito, secondo rapporto dell'organizzazione non governativa International Crisis Group, le politiche adottate dai talebani a danno di donne e ragazze avrebbero suscitato critiche di diversi funzionari del governo. "Il leader talebano, Hibatullah Akhundzada, sembra insistere su queste misure per convinzione personale e per affermare la sua autorità sul movimento e sul Paese", ha riferito l’organizzazione. “Sebbene non appaia pubblicamente, Akhundzada è comunque venerato come un dio tra i talebani. Non ha limiti di mandato e ha poteri incontrollati su tutto all'interno del governo talebano”, aggiunge. “I talebani sono in una lotta di potere interna", ha poi affermato Pashtana Durrani, direttore di Learn Afghanistan, un'organizzazione non governativa che sostiene l'istruzione per ragazze e donne in dichiarazioni rilasciate a “Voice of America”. "In questo momento, i talebani sono in una situazione di stallo in cui non possono rimuovere o mettere sotto accusa l'emiro, e l'emiro è un uomo che pensa che le donne nelle scuole e nelle università siano haram", ha detto Durrani, impiegando il termine islamico per “proibito”. Intanto, nei giorni scorsi le autorità talebane hanno annunciato la riapertura delle università statali nella capitale afgana, Kabul, e in molte altre città, ma hanno affermato che solo gli studenti maschi potranno frequentarle. (Res)