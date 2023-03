Venezuela: governo condanna rinnovo ordine esecutivo Usa su Caracas "minaccia per la sicurezza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha prorogato il decreto che definisce il Venezuela una "minaccia per la sicurezza nazionale e la politica estera". Le circostanze indicate nel documento, varato per la prima volta a marzo del 2015 e rinnovato ogni anno, "non sono cambiate", si legge nella nota della Casa Bianca. Gli Usa accusano il governo di Nicolas Maduro di intaccare le garanzie sui diritti umani, perseguitare gli oppositori politici, minacciare la libertà di stampa, utilizzare la violenza e l'abuso di potere nella risposta alle proteste antigovernative, permettere arresti non giustificati e lasciare crescere la corruzione nel governo". Rinnovando l'ordine esecutivo firmato la prima volta dall'ex presidente Barack Obama, gli Usa mantengono in piedi le diverse sanzioni e restrizioni agli spostamenti imposte ad alti funzionari dell'intelligence e della sicurezza del Venezuela. (segue) (Vec)