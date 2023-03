Ucraina: viceministro russo, mediazione Brasile "non necessaria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Russia rispetta la volontà politica del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, di cercare una soluzione di pace per il conflitto in Ucraina, ma la mediazione brasiliana "non è necessaria". Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, nel corso di una conferenza stampa presso la sede Onu di Ginevra, in Svizzera. "Non credo che ci sia bisogno di una mediazione in quanto tale. Accogliamo tuttavia con favore e rispettiamo pienamente la volontà politica dimostrata dal governo brasiliano e dal presidente Lula, che vuole davvero trovare un modo per porre fine a questa situazione e sviluppare concetti e idee che possano facilitare questo processo", ha detto (segue) (Brb)