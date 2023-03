Libia: ambasciata Usa, proposta inviato Onu "stimola" le parti politiche del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tweet è giunto poche ore dopo l’annuncio dell’Alto consiglio di Stato, istituzione con sede nella capitale Tripoli che fa le veci del Senato nel Paese nordafricano, dell’approvazione del tredicesimo emendamento costituzionale, contenente le “regole” per le prossime elezioni. L’emendamento era stato trasmesso in precedenza dall’organo legislativo che fa da contraltare all’Alto consiglio, la Camera dei rappresentanti con sede nella città orientale di Tobruk, che l’aveva già votato il 7 febbraio scorso. Il nuovo piano per superare la crisi politica libica, invece, è stato annunciato lo scorso 27 febbraio da Bathily e, secondo quanto rivelato da fonti libiche ad “Agenzia Nova”, prevede la formazione di un Alto comitato di 30-40 membri con i principali soggetti istituzionali libici: dai protagonisti dell’Accordo di Shkirat del 2015 al Comitato militare 5+5 (formato da 5 alti ufficiali dell’est e altrettanti dell’ovest), dai membri della Camera e del Consiglio di Stato agli esperti e ai rappresentanti della società civile. L’intento dell’inviato Onu è quello di raggiungere un “bilanciamento all’interno del Comitato che impedisca ai politici di portare l’ostruzionismo praticato fino ad ora”. (segue) (Lit)