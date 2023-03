Brasile-Ucraina: Lula, a Zelensky ribadita volontà di dialogare per trovare la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha ribadito personalmente al suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, l'intenzione del suo Paese di partecipare ai negoziati per cessare le ostilità tra Russia e Ucraina. Lo ha riferito lo stesso Lula in una pubblicazione su Twitter, al termine di un colloquio con Zelensky. "Ho appena avuto un incontro in videoconferenza con il presidente dell'Ucraina Zelensky. Gli ho ribadito il desiderio del Brasile di dialogare con altri Paesi e di partecipare a qualsiasi iniziativa relativa alla costruzione della pace e del dialogo", ha scritto Lula. In occasione di un incontro bilaterale con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Brasilia, lo scorso 30 gennaio, Lula aveva proposto la creazione di un organismo multilaterale che riunisca alcuni Paesi attorno a un tavolo di negoziato per tentare di trovare una soluzione al conflitto in Ucraina, indicando di voler invitare a partecipare Cina, India e Indonesia. (Brb)