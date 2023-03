Colombia: presunta corruzione, presidente Petro chiede di indagare su suo figlio e suo fratello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia ha chiesto alla procura di indagare su suo figlio maggiore, Nicolás Petro, e suo fratello, Juan Fernando Petro, per presunta corruzione. "A causa delle informazioni che circolano nell'opinione pubblica su mio fratello Juan Fernando Petro Urrego e mio figlio maggiore Nicolás Petro Burgos, chiedo al procuratore generale di svolgere tutte le indagini necessarie e determinare le possibili responsabilità", ha detto Petro in un comunicato pubblicato sui suoi profili social. Il riferimento è alle voci secondo cui i due avrebbero preso tangenti da narcotrafficanti e criminali per inserirli nel piano di pace del governo colombiano. (Mec)