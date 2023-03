Usa: Biden ringrazia senatori per proposta su sicurezza del trasporto ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ringraziato il gruppo bipartisan di senatori che mercoledí ha presentato una proposta di legge per rafforzare la sicurezza del trasporto ferroviario, dopo il deragliamento di un treno in Ohio, il mese scorso. In una nota, il presidente Usa ha detto che il testo prevede “molte delle soluzioni chieste dalla mia amministrazione: la proposta fornirà strumenti per intervenire nei confronti di aziende come Norfolk Southern, dopo tragedie come quella avvenuta ad East Palestine”. Il testo è stato presentato al Senato dopo che il deragliamento ha causato la prolungata combustione delle sostanze chimiche che si trovavano sul treno, causando una serie di malesseri alla popolazione locale. (Was)