Imprese: Inwit, nel 2022 dividendo pari a 0,3467

- Il Cda di Inwit rende noto di proporre all’assemblea degli azionisti il pagamento di un dividendo, relativo all’esercizio 2022 e inclusivo dell’utilizzo di parte delle riserve disponibili, pari ad euro 0,3467 per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola, sino ad un ammontare massimo di 332,9 milioni euro. Il dividendo verrà posto in pagamento in data 24 maggio 2023 (data stacco cedola 22 maggio 2023 e record date 23 maggio 2023). La proposta è in linea con la politica di dividendi approvata dal Consiglio di amministrazione a novembre 2020.(Rem)