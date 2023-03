Ucraina: Pentagono, da Usa nessuna intelligence a Kiev su obiettivi in territorio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non stanno fornendo informazioni di intelligence alle autorità ucraine per colpire obiettivi che si trovano nel territorio della Federazione Russa. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, aggiungendo che accuse del genere da parte di Mosca sono “insensate”. “Non siamo al corrente di operazioni del genere da parte delle Forze armate ucraine: tuttavia, smentisco qualsiasi accusa in merito alle presunte informazioni di intelligence che gli Stati Uniti avrebbero fornito a Kiev per colpire obiettivi in territorio russo”, ha detto, aggiungendo che Washington “non è in guerra con la Russia”. (Was)