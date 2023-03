Roma: ipotesi attacco pirata al sito del Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutta la giornata di oggi il sito di Roma Capitale è stato a tratti non consultabile. Da fonti del Campidoglio sembrerebbe esserci l'ipotesi di un attacco hacker dietro il blocco del sito, che da poco è stato ripristinato. Da questa mattina i tecnici sono al lavoro per cercare di ripristinare il servizio, che però ha funzionato a singhiozzo per tutta la giornata. Un'anomalia che ha insospettito, motivando la richiesta di verifiche della polizia postale che ora sta vagliando l’ipotesi di un attacco pirata.(Rer)