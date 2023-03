Libia: ambasciata Usa, proposta inviato Onu "stimola" le parti politiche del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta dal rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, relativa a un meccanismo per organizzare elezioni nel Paese nordafricano “sta galvanizzando il corpo politico libico e si baserà sui progressi compiuti dalla Camera dei rappresentanti e l’Alto consiglio di Stato sulla base giuridica per le elezioni". Lo afferma l’ambasciata degli Stati Uniti in Libia sul proprio account Twitter, esortando “i principali leader libici ad approcciarsi al piano del rappresentante speciale con uno spirito costruttivo”. “Questa è un’opportunità per loro per dimostrare che sono davvero impegnati a soddisfare i bisogni del popolo libico”, aggiunge la rappresentanza diplomatica statunitense. (segue) (Lit)