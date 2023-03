Usa: repubblicani contro revisione norme penali nel distretto di Columbia, Biden non utilizzerà il veto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non eserciterà il suo diritto di veto nei confronti di una risoluzione presentata dai repubblicani al Congresso per bloccare la revisione delle norme relative all’emissione di sentenze in ambito penale nel distretto di Columbia. Lo ha confermato il senatore democratico Joe Manchin, che oggi pomeriggio ha incontrato Biden insieme ai suoi colleghi alla camera alta del Congresso. “Credo che anche lui ritenga che una decisione del genere sarebbe eccessiva”, ha detto al “Washington Post”. Se approvata, la risoluzione consentirebbe al Congresso di bloccare una legge del distretto di Columbia per la prima volta in oltre 30 anni. La legge in questione, denominata Revised Criminal Code Act 2022, cambierebbe drasticamente le linee guida per la definizione e il giudizio dei reati penali nel distretto. (Was)