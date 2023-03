Usa: Camera, commissione Etica avvia indagine contro il repubblicano George Santos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Etica della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha annunciato di avere istituito una sottocommissione per indagare il deputato repubblicano George Santos “per una serie di violazioni”. In una nota, la commissione ha annunciato una indagine per verificare “presunte attività illecite” nel quadro della campagna elettorale di Santos prima delle elezioni di medio termine dello scorso novembre, e la mancata presentazione di informazioni richieste dalla legge, nel quadro della sua comunicazione con la camera bassa del Congresso Usa. La sottocommissione indagherà anche su un presunto conflitto di interessi relativo all’impiego di Santos presso una società di investimenti, e sulle “accuse di condotta sessuale inappropriata nei confronti di una persona che cercava lavoro presso il suo ufficio al Congresso”. (Was)