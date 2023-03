Lazio: Rocca proclamato e giunta prende forma, ecco i papabili assessori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la proclamazione in Corte d'Appello e l'insediamento in giunta, Francesco Rocca è ufficialmente il nuovo presidente della Regione Lazio. Al contempo, anche se le trattative tra i partiti di maggioranza sono ancora in corso e quindi nulla è scontato, la nuova giunta inizia a prendere forma. E come annunciato dallo stesso Rocca, sarà presentata tra giovedì e venerdì della prossima settimana. La squadra potrà essere composta da un massimo di dieci assessori. La spartizione dovrebbe prevedere sei incarichi per Fd’I, con in più la probabile delega alla sanità per Rocca. La Lega, invece, starebbe chiedendo la presidenza dell’Aula e due assessorati. Ma alla fine, per una equa distribuzione con Forza Italia, potrebbe chiudere la trattativa accontentandosi di un solo assessorato e della presidenza dell’Aula. Mentre due deleghe andrebbero al partito di Berlusconi. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova", per Fratelli d'Italia, i nomi più quotati sono il “meloniano” Giancarlo Righini e il “rampelliano” Fabrizio Ghera. Il primo dovrebbe avere la delega al Bilancio, mentre per il secondo si parla dell’assessorato ai Lavori pubblici. Sempre in quota Fratelli d'Italia, Laura Corrotti, dovrebbe diventare nuovo assessore ai Servizi sociali, mentre Massimiliano Maselli all'Urbanistica e Antonello Aurigemma ai Trasporti (anche se per quest'ultimo non è da escludere il ruolo di capogruppo in Consiglio regionale). La vicepresidenza sarà di una donna e, in questo caso, in pole c’è l’ex eurodeputata Roberta Angelilli, con la delega all’ambiente o allo sviluppo economico. Per quanto riguarda la Lega, il nome più accreditato a guidare il nuovo assessorato alla Cultura è quello di Pasquale Ciacciarelli. Altro nome forte del Carroccio è Pino Cangemi, orientato verso la presidenza del Consiglio regionale. Per Forza Italia, Giuseppe Simeone dovrebbe guidare l'assessorato all'Ambiente, mentre l'ultima casella in giunta dovrebbe essere riempita dall’ex deputata Maria Spena. (segue) (Rer)