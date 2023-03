Lazio: Rocca proclamato e giunta prende forma, ecco i papabili assessori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo essersi insediato e aver preso possesso degli uffici, Rocca in conferenza stampa, si è detto "emozionato, e voglio dire grazie a tutti i dipendenti per l'accoglienza. Inizia un percorso impegnativo, la campagna elettorale è finita e ora inizia una nuova fase. Da oggi si comincia: lavorerò pancia a terra, senza polemiche - ha assicurato Rocca -. Voglio ringraziare il presidente Leodori per l'accoglienza, il passaggio di consegne e lo scambio di informazioni". "Ai cittadini sento di dire che da oggi, come presidente della giunta regionale, sono al servizio di tutti e lavorerò nell'interesse di tutta la comunità della regione Lazio, non nell'interesse di un partito o di una coalizione". Per Rocca ci sono diverse questioni prioritarie: come la verifica dei conti del Lazio e la sanità per intervenire sui pronto soccorso e in contemporanea sulle infrastrutture. Rocca incontrerà, nelle prossime ore, il ministro Schillaci, e i direttori delle aziende sanitarie del Lazio. Per quanto riguarda i conti regionali: "In questo momento c'è un mutuo che grava sulla regione le cui rate scadranno nel 2024. Dobbiamo affrontare il tema entro questo anno perché l'operatività della Regione rischia di essere compromessa dal 1 gennaio del 2024", ha concluso Rocca. Infine, dopo le ulteriori verifiche, la Corte d'appello ha proclamato i 50 consiglieri regionali, mantenendo la ripartizione originaria con 31 seggi alla maggioranza, di cui 22 a Fd'I, e 20 alle opposizioni. Quindi, sono state respinte le memorie di Lega e Forza Italia che chiedevano di rimodulare l’assegnazione del premio di maggioranza per avere 3 consiglieri in più nella circoscrizione di Roma. Con la proclamazione dei consiglieri in questa settimana, la prima seduta del Consiglio regionale sarà convocata per il 13 marzo. (Rer)