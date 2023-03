Lazio: proclamati i consiglieri regionali, prima seduta Aula 13 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le ulteriori verifiche la commissione della Corte d'appello ha proclamato anche i 50 consiglieri regionali del Lazio, mantenendo la ripartizione originaria con 31 seggi alla maggioranza, di cui 22 a Fd'I, e 20 alle opposizioni. Quindi, sono state respinte le memorie di Lega e Forza Italia che chiedevano di rimodulare l’assegnazione del premio di maggioranza per avere 3 consiglieri in più nella circoscrizione di Roma. Con la proclamazione dei consiglieri in questa settimana, la prima seduta del Consiglio regionale sarà convocata per il 13 marzo. Infatti secondo quanto previsto dallo statuto l’Aula si potrà riunire “il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti”. (Rer)