Iran: Casa Bianca dopo Aiea su arricchimento uranio, accordo nucleare non è una priorità per Usa

- L'accordo sul nucleare iraniano al momento non è una priorità all’interno dell’agenda statunitense. Lo ha detto ai giornalisti il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, interpellato sul recente rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) in merito ai livelli di arricchimento dell’uranio all’interno del sito nucleare iraniano di Fordow, che avrebbero raggiunto l’83,7 per cento. (Was)