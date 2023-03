Ucraina: Usa annunceranno domani un nuovo pacchetto di aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti annunceranno un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina domani. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. L’annuncio arriverà in occasione della visita alla Casa Bianca del cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, che avrà un bilaterale con il presidente Usa, Joe Biden. Kirby non ha fornito ulteriori dettagli in merito al valore monetario del pacchetto, aggiungendo che informazioni aggiuntive saranno pubblicate “a breve”. (Was)