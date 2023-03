Ue: von der Leyen incontrerà Trudeau e Biden nel corso della sua visita in Canada e Stati Uniti la settimana prossima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si recherà in Canada e negli Stati Uniti la settimana prossima, dove incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro canadese Justin Trudeau, per discutere di relazioni transatlantiche, commercio, partenariati settoriali strategici e cooperazione a sostegno dell'Ucraina. Lo si apprende da un comunicato stampa della Commissione europea. La visita transatlantica inizierà a Ottawa, in Canada, dove von der Leyen arriverà il 6 marzo. Il 7 marzo, si recherà poi alla base delle Forze canadesi di Kingston, dove incontrerà il primo ministro Trudeau. Insieme, i due leader visiteranno un'azienda canadese di tecnologia pulita. "Questa visita sottolinea il potenziale del partenariato Ue-Canada per le materie prime critiche", che Trudeau e von der Leyen "intendono portare avanti", si legge nella nota. La presidente dell'esecutivo Ue tornerà poi a Ottawa per tenere un discorso a una sessione congiunta del Parlamento canadese. L'8 marzo, von der Leyen si recherà a Washington per altri impegni, prima di incontrare, il 10 marzo, il presidente Joe Biden alla Casa Bianca. "La cooperazione Ue-Usa sulle priorità globali e geostrategiche sarà al centro delle loro discussioni. In questo contesto, le due parti discuteranno anche di come mantenere la leadership transatlantica nel settore delle tecnologie pulite e di come garantire la collaborazione tra l'Ue e gli Stati Uniti in materia di innovazione e di catene di approvvigionamento sicure per le tecnologie pulite, sostenendo al contempo il mondo intero per un obiettivo globale di emissioni nette zero", si legge nel comunicato della Commissione europea. (Beb)