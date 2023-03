Terremoto: Castelli, Superbonus sisma necessario per ricostruire in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo al tema superbonus, “ritengo che l’area del terremoto meriti di essere tutelata per la sua specificità. Per questo da subito ho ottenuto un’apertura - dal governo - per lavorare su una soluzione che consente la piena applicazione del Superbonus nei cantieri della ricostruzione”. Lo ha detto il Commissario Straordinario per il sisma 2016, Guido Castelli, intervenendo oggi a Rainews. “Ho riscontrato, da parte del governo, una grande disponibilità a questo riguardo. Vi è una diffusa consapevolezza che il Superbonus nel Cratere 2016 non è un privilegio ma una necessità per la popolazione del Centro Italia". "Vero è – ha proseguito Castelli – che negli ultimi mesi, le sempre maggiori difficoltà che le imprese hanno registrato nella cessione dei crediti di imposta hanno prodotto un vero e proprio blocco della ricostruzione”. “Confidiamo dunque che il dl 11 - oltre che a garantire il mantenimento dello sconto in fattura e/o della cessione del credito per gli immobili terremotati - consenta la riapertura delle piattaforme di acquisto dei crediti in questione. In definitiva possiamo dire che per la sicurezza complessiva del patrimonio edilizio che stiamo ricostruendo nel cratere, la possibilità di utilizzare il 110 in aggiunta al contributo sisma è un’assoluta priorità”, ha concluso. (Com)