Imprese: Inwit chiude il 2022 con ricavi in aumento del 8,6 per cento

- Inwit chiude il 2022 con ricavi che si attestano a 853 milioni di euro, confermando un aumento del 8,6 per cento (785,1 milioni di euro nel 2021) conseguente alla crescita delle ospitalità con i principali clienti, OLOs in particolare, alla crescita degli altri servizi e dello sviluppo delle coperture indoor DAS. Aumento del 9,0 per cento al netto dei ricavi one-off (0,6 milioni di euro nel 2022 e 3,3 milioni di euro nel 2021).(Rem)