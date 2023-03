© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNELa delegata del Sindaco alle pari opportunità di genere, Elena Lattuada, presenta "Milano Città delle Donne", il palinsesto di iniziative del Comune di Milano per celebrare l'8 marzo, Giornata internazionale della Donna. Intervengono la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, e la rettrice dell'Università di Milano Bicocca, Giovanna Iannantuoni, sull'importanza per le giovani donne di scegliere le carriere STEM optando per percorsi di studio tecnico - scientifici.Palazzo Marino, sala dell'Orologio, piazza della Scala, 2 (ore 11)REGIONEIn rappresentanza del Consiglio regionale della Lombardia, il Consigliere Fabio Pizzul partecipa alla Cerimonia in Onore dei Giusti.Giardino dei Giusti di Milano, Monte Stella, via Cimabue (ore 10)VARIECorteo per il Global Climate Strike. È presente anche il co-coordinatore metropolitano di Sinistra Italiana e neoeletto consigliere regionale per Alleanza Verdi Sinistra Onorio Rosati.Largo Cairoli (ore 9:30)Celebrazione della Giornata dei Giusti 2023. Intervengono, tra gli altri, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Gariwo.Giardino dei Giusti, Monte Stella, via Cimabue (ore 10)Presentazione della X° edizione dell' Osservatorio sui Consumi Culturali elaborato da SWG per Impresa Cultura Italia- Confcommercio.Fondazione Rovati c.so Venezia, 52 (ore 10:30)Presentazione della prima edizione del festival che animerà i Giardini Estensi con grandi concerti e spettacoli teatraliPalazzo Estense, sala Matrimoni, Via Sacco, 5 Varese (ore 12)Presentazione del libro di Paolo Nori "Vi avverto che vivo per l'ultima volta". Edizioni Mondadori, con Paolo Nori e Alberto RolloTeatro alla Scala, Ridotto dei Palchi (ore 18) (Rem)