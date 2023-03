Imprese: Inwit, nel 2022 l'utile è pari a oltre 76 milioni, in aumento del 82,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel bilancio 2022 di Inwit, l’utile netto si attesta a 76,3 milioni di euro, in crescita del +82,8 per cento. L’Ebitda si attesta a 779,2 milioni di euro, in aumento del +9,0 per cento rispetto all’esercizio 2021, con margine sui ricavi stabile al 91,3 per cento, mentre l’EbitdalaL, principale indicatore di profittabilità della società, è pari a 587 milioni di euro con un incremento del +12,9 per cento, grazie alle continue azioni di efficientamento dei costi di affitto e all’acquisto di terreni. Margine Ebitdalal in crescita dal 66,2 per cento al 68,8 per cento (+2,6 punti percentuali) in termini di percentuale sui ricavi.(Rem)