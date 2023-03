Egitto: scoperto un corridoio nascosto nella Grande piramide di Giza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un team di archeologi e scienziati dell’Egitto ha scoperto un corridoio lungo nove metri (30 piedi) nascosto all'interno della Grande piramide di Giza. Lo ha annunciato, oggi, il ministero del Turismo e delle Antichità egiziano, secondo cui non sono da escludersi ulteriori scoperte. Il risultato di oggi è stato raggiunto nell’ambito del progetto “ScanPyramids”, lanciato dal dicastero egiziano nel 2015 e che prevede l’utilizzo di tecnologie non invasive tra cui la termografia a infrarossi, le simulazioni in 3D e la radiografia muonica, una tecnica di rappresentazione non invasiva basata sull'uso dei raggi cosmici. Il corridoio in questione è nascosto dietro un ingresso principale all'interno della Grande piramide di Giza. Quest’ultima, nota anche come Piramide di Khufu, è la più antica e più grande delle tre piramidi principali della necropoli di Giza, oltre ad essere la più antica delle sette meraviglie del mondo antico e l'unica arrivata ad oggi non in stato di rovina. Venne costruita circa 4.500 anni fa per il re Khufu dell'antico Egitto. Parlando a una conferenza stampa, il capo del Consiglio supremo delle antichità dell'Egitto, Mostafa Waziri, ha riferito che non è chiaro quale possa essere stato lo scopo del corridoio. Tuttavia, gli archeologi continueranno le proprie ricerche, con la speranza che possano essere trovati anche altri tesori, presumibilmente diretti al re Khufu, ha aggiunto Waziri.(Cae)