Mps: depositati orientamenti su composizione Cda e Collegio sindacale

- In vista dell’assemblea degli azionisti di Banca monte dei Paschi di Siena prevista per il 20 aprile, e chiamata, inter alia, a deliberare in ordine al rinnovo degli organi sociali, si rende noto che gli orientamenti approvati dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale uscenti sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio sindacale della Banca sono a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Banca in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, nonché pubblicati sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all’indirizzo ww.emarketstorage.com e sul sito web della Banca. Lo riferisce Mps in una nota. Gli orientamenti individuano, alla luce delle caratteristiche del settore in cui opera la banca, i profili manageriali e professionali, nonché le competenze - considerando i criteri di diversità, anche di genere, ed i requisiti di indipendenza dei candidati - ritenuti utili per favorire le migliori proposte di composizione dei nuovi organi sociali. La banca invita pertanto gli azionisti che intendano presentare le liste dei candidati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio sindacale di Bmps a tenere conto degli orientamenti approvati dagli organi sociali uscenti e messi a disposizione, come sopra indicato, ai sensi della normativa applicabile. (Com)