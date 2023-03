Imprese: Inwit, nel 2022 investimenti da 187 milioni per sviluppo tecnologico e infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti industriali di Inwit nel corso del 2022 sono stati pari a 187 milioni di euro. La Società ha focalizzato gli investimenti sullo sviluppo tecnologico e infrastrutturale, che ha incluso investimenti in nuovi siti, la realizzazione di nuove coperture microcellulari Das indoor, l’acquisto terreni e il miglioramento tecnologico dei siti. L’Indebitamento finanziario netto è pari a 4,1 miliardi di euro. L’andamento riflette la forte generazione di cassa della società in termini di Recurring Free Cash Flow, gli investimenti per la crescita e il pagamento di dividendi. La leva finanziaria, rapporto tra indebitamento netto ed Ebitda, risulta in riduzione a 5,2x da 5,7x di fine 2021, per effetto della crescita della marginalità operativa. (Rem)