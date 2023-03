Israele: senatore scrive a Biden, con Netanyahu muore la prospettiva di una soluzione a due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Peter Welch ha consegnato personalmente una lettera al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, chiedendo alla sua amministrazione di “prendere provvedimenti concreti” per migliorare la relazione tra Israele e l’Autorità nazionale palestinese (Anp), alla luce delle recenti tensioni in Cisgiordania. Nella lettera, il senatore del Vermont afferma di essere “seriamente preoccupato per la politica di annessione che il regime del premier Benjamin Netanyahu sta portando avanti, con gravi rischi in termini di sicurezza: se questa situazione dovesse continuare, i nostri sforzi per una soluzione a due Stati sarebbero inutili”. Welch è recentemente stato in Israele insieme ad una delegazione parlamentare guidata dal leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, e ha incontrato Netanyahu a Gerusalemme la scorsa settimana. “Ormai bisogna ammettere quello che è ovvio: con l’attuale governo israeliano, l’idea di una soluzione a due Stati è morta”, ha concluso. (Was)