© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, partirà per un viaggio in Medio Oriente nei prossimi giorni, con tappe in Israele, in Egitto e in Giordania. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “Il segretario è ansioso di incontrare i leader della regione, con cui discuterà il futuro della nostra partnership e cooperazione”, ha detto. (Was)