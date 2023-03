Imprese: Inwit, piano aggiornato al 2026 con investimenti da 900 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inwit ha approvato il nuovo Piano industriale per il periodo 2023-2026, confermando le linee guida del precedente Piano industriale presentato a novembre 2020 e aggiornato a febbraio 2022. Il Piano industriale 2023, comunica la società "riflette l’evoluzione del contesto macroeconomico, industriale e di mercato degli ultimi anni", prevede un programma di investimenti pari a circa 900 milioni di euro nel periodo 2023-2026, per complessivi 1,3 miliardi di euro nel periodo 2021-2026, in aumento di circa 200 milioni di euro rispetto al piano investimenti comunicato a novembre 2020. L’aumento riflette anche l’attuale scenario inflattivo che "ha un impatto netto positivo sugli utili della società grazie all’indicizzazione dei contratti di ospitalità all’inflazione".(Rem)