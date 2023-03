Usa-Germania: Casa Bianca, a bilaterale Biden-Scholz domani focus su Ucraina, Nato e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il future del sostegno all’Ucraina sarà al centro del bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, in programma per domani. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La Germania è un nostro alleato chiave all’interno della Nato, con cui abbiamo una partnership cruciale per quanto riguarda il sostegno all’Ucraina”, ha detto, valutando positivamente i provvedimenti presi dal governo tedesco alla luce del nuovo scenario internazionale in termini di sicurezza. Particolare attenzione, ha aggiunto, sarà dedicata anche al prossimo summit dei leader della Nato e alle sfide poste dalla Cina a livello globale.(Was)