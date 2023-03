Usa: tasso medio sui mutui trentennali di nuovo sopra il 7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso medio sui mutui trentennali a tasso fisso negli Stati Uniti è risalito al 7,1 per cento. Stando ai dati pubblicati dalla piattaforma “Mortgage News Daily”, il ritorno del dato al di sopra dei sette punti percentuali è dovuto ai timori sulla capacità della Federal Reserve di riportare il tasso di inflazione ad un livello sostenibile in tempi ragionevoli. Il tasso di interesse medio sui mutui trentennali ha già raggiunto la soglia del sette per cento lo scorso ottobre, attestandosi ai massimi da oltre 20 anni, per poi scendere negli ultimi mesi fino ad arrivare quasi al sei per cento. (Was)