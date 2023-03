© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre "cercare di essere più presenti nel territorio", ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in un punto stampa dopo il Consiglio nazionale del M5s. Serve "coinvolgere anche i non iscritti nei progetti che vogliamo portare avanti" per "recuperare il rapporto di fiducia tra cittadini e classe politica", ha aggiunto. (Rin)