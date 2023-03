Cospito: poche decine di anarchici sotto la sede di Fratelli d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà ad Alfredo Cospito, cori contro il 41 bis, ma anche contro i morti in mare, i cpr, il green pass inteso come repressione e il lavoro sottopagato e poi una frase sul "mito della Shoah". Sono gli argomenti con cui un gruppo di qualche decina di anarchici si è riunito in Corso Buenos Aires a Milano davanti alla sede di Fratelli d'Italia, all'altezza del civico 15, indicato come simbolo dello "Stato assassino". Ma il bersaglio non è stato solo il partito di Giorgia Meloni. "Quello che è successo a Cutro è stato un assassinio di stato e non riguarda solo Fratelli d'Italia, anche il Pd, ricordiamo quello che ha fatto Minniti con la Libia", ha urlato una giovane dall'angolo del marciapiede di corso Buenos Aires con via Omboni. Tra loro e la sede di Fratelli d'Italia un numeroso contingente di agenti di polizia in assetto antisommossa. "Sono tempi bui - hanno proseguito - basta poco per essere criminalizzati, basta poco, basta non essere d'accordo con quello che fa lo stato". La chiamata a raccolta è partita ieri dal centro sociale Galipettes. (Rem)