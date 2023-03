Campidoglio: Rocca (Fd'I), sindacati smentiscono Gualtieri su tagli cultura in bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "non fa in tempo ad annunciare che non ci saranno tagli alla cultura nel bilancio, che viene subito smentito dai sindacati pronti a denunciare tagli alle produzioni culturali da parte dell'amministrazione capitolina". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "Oramai il lavoro dell'opposizione è diventato superfluo: bastano i compagni della Cgil", aggiunge. (Com)