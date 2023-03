Cospito: De Corato, ridicola manifestazione degli anarchici sotto sede Fd'I Milano, nel silenzio del sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo davvero ridicola la manifestazione odierna organizzata dagli anarchici sotto la nostra sede in corso Buenos Aires a Milano. C'erano più striscioni, più nostri militanti, Parlamentari, Dirigenti di Partito, Consiglieri Comunali e Regionali, che manifestanti che erano, ad esagerare, una ventina". Così afferma in una nota Riccardo De Corato, a commento della manifestazione degli anarchici tenutasi questa sera sotto la sede di Fdi a Milano. "Ancora una volta - aggiunge De Corato - Sala ha preferito rimanere in silenzio tombale nonostante questa iniziativa fosse stata organizzata sotto la sede del primo Partito in Italia il cui leader, Giorgia Meloni, è a capo del Governo. Se noi del Centrodestra avessimo manifestato sotto una sede di uno dei Partiti del Centrosinistra, ci sarebbe stata una vera e propria rivolta ed avremmo sentito le urla del Sindaco! Oggi, invece, ancora una volta non ha lanciato nessun segnale" (Com)