Norvegia: governo si scusa con popolazione Sami per costruzione turbine eoliche a Fosen

- Il governo della Norvegia si è scusato con i gruppi indigeni Sami per la costruzione di turbine eoliche sui terreni dove abitualmente si trovano i pascoli delle renne, definendo tale decisione come una "violazione dei diritti umani" della popolazione locale. Le autorità di Oslo hanno sollecitato una soluzione che consenta ancora la produzione di energia nell'area. Le scuse formulate dal ministro del Petrolio e dell'Energia Terje Aasland hanno fatto seguito a una settimana di proteste da parte di attivisti ambientalisti e rappresentanti dei Sami. "Ho chiesto scusa (oggi) a nome del governo ai distretti di allevamento delle renne per il fatto che i permessi (per costruire parchi eolici) costituissero una violazione dei diritti umani", ha detto Aasland nel corso di una conferenza stampa. La Corte suprema norvegese ha stabilito nel 2021 che le turbine erette su due parchi eolici a Fosen, nella Norvegia centrale, violavano i diritti della popolazione Sami ai sensi delle convenzioni internazionali; ciononostante, l'infrastruttura è rimasta in funzione, a distanza di ormai 17 mesi. (Sts)