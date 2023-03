Israele: ministero Difesa dispone ordine detenzione amministrativa per due sospettati degli attacchi di Huwara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Israele ha disposto un ordine di detenzione amministrativa per due cittadini israeliani, di cui uno minorenne, sospettati di essere coinvolti nell’assalto alla cittadina palestinese di Huwara dello scorso 26 febbraio, dopo che la Procura di Gerusalemme aveva disposto il rilascio di tutti gli otto sospettati dei disordini. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”. Secondo l'organizzazione di assistenza legale Honenu, che rappresenta gli individui arrestati nei giorni scorsi, la Procura di Gerusalemme ha ordinato alla polizia di liberare tutti gli otto sospetti per mancanza di prove del loro coinvolgimento nell’assalto che lo scorso 26 febbraio ha visto centinaia di coloni dare alle fiamme auto e abitazioni della cittadina di Huwara, provocando due morti e decine di feriti, dopo che in precedenza due cittadini israeliani erano rimasti uccisi in una sparatoria con alcuni militanti palestinesi. (segue) (Res)