Israele: ministero Difesa dispone ordine detenzione amministrativa per due sospettati degli attacchi di Huwara (2)

22 luglio 2021

- Poco dopo che il tribunale ha ordinato il loro rilascio, il ministro della Difesa Yoav Gallant ha firmato ordini di detenzione amministrativa contro due dei sospettati, seguendo le raccomandazioni dell'agenzia di sicurezza Shin Bet. La detenzione amministrativa è una pratica controversa, in base alla quale le persone possono essere trattenute senza accusa praticamente a tempo indeterminato e non hanno accesso alle prove a loro carico. Sebbene sia usato raramente contro sospetti ebrei, poco meno di 1.000 palestinesi sono attualmente tenuti in custodia ai sensi della pratica. L'ordinanza nei confronti dei due sospetti, di cui uno minorenne, è attualmente valida per quattro mesi. (Res)