Usa: assalto al Congresso, per dipartimento Giustizia Trump non può chiedere immunità

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto alla Corte d’appello del circuito giudiziario di Washington di respingere la richiesta di immunità avanzata dall’ex presidente Donald Trump, in relazione alla causa civile sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. In una comunicazione inviata al tribunale, che sta esaminando una serie di contenziosi privati avanzati nei confronti di Trump per il suo ruolo nelle rivolte, il dipartimento ha precisato che un presidente “non è assolutamente immune” per quanto riguarda discorsi pronunciati pubblicamente su tematiche di interesse collettivo, se questi incitano alla violenza. “Le responsabilità di un presidente non includono in alcun modo l’incitamento alla violenza”, si legge nel testo. Le cause in esame alla Corte sono state avanzate da alcuni deputati democratici e agenti della polizia del Congresso. (Was)