Autonomia: Cgil, non servono piccole patrie, ma lotta alle disuguaglianze

- "Siamo preoccupati per il prosieguo dell'iter del disegno di legge presentato dal Ministro delle Regioni e delle Province Autonome, Roberto Calderoli, approvato oggi dalla Conferenza delle Regioni". Lo afferma, in una nota, la Cgil nazionale. "La proposta avanzata dal ministro - prosegue la Confederazione - non prevede le risorse necessarie a ridurre i divari esistenti, non subordina l'iter di approvazione delle intese alla definizione delle leggi di principio per le tante, troppe materie di legislazione concorrente che le Regioni vogliono avocare a sé, non individua i limiti di unitarietà delle politiche pubbliche strategiche cui le intese non dovranno in nessun caso derogare, non esclude dal novero delle materie e delle funzioni decentrabili quelle indisponibili, a partire dall'istruzione e da ogni ulteriore frammentazione nella tutela della salute, non coinvolge adeguatamente il Parlamento in un percorso che ridefinirà l'assetto istituzionale della Repubblica e dello stesso stato sociale". (segue) (Com)