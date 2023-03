Autonomia: Cgil, non servono piccole patrie, ma lotta alle disuguaglianze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sindacato di corso d'Italia "non è, inoltre, sostenibile l'argomento secondo il quale l'autonomia differenziata va attuata perché è prevista dalla Costituzione. La Costituzione deve essere attuata a partire dai suoi principi fondamentali che mettono al centro dell'intervento pubblico la salute, l'istruzione, il lavoro come diritti da garantire in modo universale a tutta la popolazione". "Continueremo a contrastare ogni provvedimento che favorisce la frammentazione dei diritti civili e sociali fondamentali, e a mobilitarci per interventi e misure volti, invece, a rimuovere le drammatiche disuguaglianze esistenti, a stanziare le risorse necessarie a ridurre i divari e a realizzare - conclude la Cgil - un sistema perequativo che promuova coesione e solidarietà". (Com)