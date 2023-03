Migranti: Unione sindacale finanzieri, Gdf ogni giorno in mare per garantire legalità e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione sindacale italiana finanzieri (Usif) esprime “solidarietà ai colleghi impegnati ogni giorno in mare”. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Unione sindacale italiana finanzieri (Usif), Vincenzo Piscozzo. “Le attività delle Fiamme gialle, infatti – ha proseguito –, sono determinanti per garantire legalità e sicurezza, come nel caso della 'Joint Operation Indalo 2023' che ha consentito al Pattugliatore "P.V. 10 Petrucci" del Gruppo Aeronavale di Taranto, rischierato presso il porto di Almeria nell'ambito dell'operazione congiunta dell'Agenzia Europea Frontex, posta in essere a tutela delle frontiere europee, di intercettare un'imbarcazione a bordo della quale sono stati rinvenuti oltre mille kilogrammi di sostanza stupefacente”. “Le unità navali della Guardia di Finanza – ha aggiunto –, oltre al loro primario compito di polizia del mare per la prevenzione e repressione dei reati, sono impegnate quotidianamente a prestare soccorso, anche in scenari difficili e con condizioni meteo avverse, alle numerose imbarcazioni cariche di migranti”. “Nel corso degli anni, proprio questi colleghi hanno contribuito a salvare diverse migliaia di vite umane, anche mettendo a rischio la propria. A loro va il nostro plauso e ringraziamento", ha concluso. (Rin)