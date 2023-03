Imprese: Inwit, approvato bilancio di esercizio 2022, crescita di tutti gli indicatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricavi per 853 milioni di euro, contro i 785,1 del 2021, un ebitda in aumento del 9 per cento a 779,2 milioni, flussi di cassa liberi ricorrenti saliti del 34,1 per cento a 491,4 milioni e un utile di esercizio aumentato del 53,3 per cento a 293,3 milioni. Sono i numeri del bilancio di esercizio 2022 di Inwit, società per azioni italiana con sede a Milano che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche. Gli obiettivi 2023 vedono in crescita tutti gli indicatori economici e finanziari, ricavi attesi tra 960-980 milioni di euro, in crescita di oltre il 13 per cento, margine ebitda al 91 per cento (stabile), margine ebitda al 71 per cento (+2 punti percentuali), rfcf tra 595-605 milioni di euro, in crescita di oltre il 20 per cento. È in campo anche la proposta per una maggiore remunerazione degli azionisti, con aggiornamento della politica dei dividendi con 100 milioni di euro aggiuntivi a partire dal 2024.(Com)